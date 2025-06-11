Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 11 июня

Сегодня, 11 июня, стартует розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 11 июня (время — московское):
8:30. Польша — Нидерланды;
12:00. Китай — Япония;
15:30. Сербия — Турция;
18:00. Болгария — Италия;
20:00. Украина – США;
23:30. Аргентина — Франция;
23:30. Бразилия – Иран;
3:00 12 июня. Германия — Канада;
3:00 12 июня. Словения – Куба.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
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