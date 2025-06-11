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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 11 июня

Сегодня, 11 июня, стартует розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 11 июня (время — московское):

8:30. Польша — Нидерланды;

12:00. Китай — Япония;

15:30. Сербия — Турция;

18:00. Болгария — Италия;

20:00. Украина – США;

23:30. Аргентина — Франция;

23:30. Бразилия – Иран;

3:00 12 июня. Германия — Канада;

3:00 12 июня. Словения – Куба.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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