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Сборная Сербии обыграла волейболистов из Турции на старте Лиги наций — 2025

Сборная Сербии обыграла волейболистов из Турции на старте Лиги наций — 2025
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Сегодня, 11 июня, стартовал розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. В рамках первого игрового дня сборная Сербии в четырёх сетах обыграла волейболистов из Турции. Встреча завершилась со счётом 3:1 (12:25, 25:22, 25:23, 25:23).

Лига наций (м) . Предварительный этап
11 июня 2025, среда. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Турция
Сербия: Машулович - 18, Лубурич - 18, Ивович - 16, Неделькович - 6, Машулович - 4, Йовович - 3, Николич, Ристич, Негич, Перич, Гайович, Тодорович, Брборич, Кокеза
Турция: Мандыраджи - 20, Гюрбюз - 11, Саваш - 11, Бюльбюль - 7, Енипазар - 5, Лагумджия - 4, Гюлмезоглу - 2, Байрам - 1, Тюмер, Эртугрул Гази, Юксель, Хатипоглу, Байрактар, Хильми

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются волейболисты из Франции. В финале розыгрыша Лиги наций — 2024 они обыграли сборную Японии. Встреча завершилась со счётом 3:1. Обладателями бронзовых наград стали представители Польши.

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