Сборная Сербии обыграла волейболистов из Турции на старте Лиги наций — 2025

Сегодня, 11 июня, стартовал розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. В рамках первого игрового дня сборная Сербии в четырёх сетах обыграла волейболистов из Турции. Встреча завершилась со счётом 3:1 (12:25, 25:22, 25:23, 25:23).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются волейболисты из Франции. В финале розыгрыша Лиги наций — 2024 они обыграли сборную Японии. Встреча завершилась со счётом 3:1. Обладателями бронзовых наград стали представители Польши.