Сборная Украины уверенно обыграла США в рамках Лиги наций по волейболу
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Сегодня, 11 июня, стартовал розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. В рамках первого игрового дня сборная Украины уверенно обыграла волейболистов из США. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).
Лига наций (м) . Предварительный этап
11 июня 2025, среда. 20:00 МСК
Украина
Окончен
3 : 0
США
Украина: Тупчий - 16, Янчук - 11, Ковалёв - 10, Семенюк - 7, Тодуа - 3, Щитков - 2, Синица, Бойко, Полуян, Наложный, Киселюк, Челеняк, Урывкин, Коваль
США: Гарсиа - 13, Робинсон - 13, Эверт - 7, МакГенри - 6, Чэмплин - 4, Роуэн - 1, Бриггз, Джендрик II, Исааксон, Дагостино, Хобус, Гасман, Флексен, Нидж
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
Напомним, действующими чемпионами соревнований являются волейболисты из Франции. В финале розыгрыша Лиги наций — 2024 они победили сборную Японии. Встреча завершилась со счётом 3:1. Обладателями бронзовых наград стали представители Польши.
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