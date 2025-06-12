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Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 11 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 11 июня
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В среду, 11 июня, а также в ночь на 12 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 11 июня и в ночь на 12 июня мск:

Польша — Нидерланды — 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:22);
Китай — Япония — 0:3 (23:25, 14:25, 22:25);
Сербия — Турция — 3:1 (12:25, 25:22, 25:23, 25:23);
Болгария — Италия — 1:3 (16:25, 25:22, 19:25, 19:25);
Украина – США — 3:0 (25:22, 25:20, 25:23);
Аргентина — Франция — 3:1 (25:22, 13:25, 25:22, 25:19);
Бразилия – Иран — 3:0 (25:19, 25:16, 25:18);
Германия — Канада — 2:3 (25:23, 19:25, 25:21, 23:25, 11:15);
Словения – Куба — 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:15).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

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