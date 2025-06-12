Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 12 июня

Сегодня, 12 июня, продолжится стартовавший днём ранее розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 12 июня (время — московское):
12:00. Китай — Сербия;
15:30. Польша — Япония;
23:30. Бразилия – Куба;
23:30. Германия — Италия;
3:00 13 июня. Аргентина — Канада;
3:00 13 июня. США – Иран.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
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