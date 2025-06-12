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Наталия Гончарова показала красивую фотосессию в купальнике с отдыха в Испании

Наталия Гончарова показала красивую фотосессию в купальнике с отдыха в Испании
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Капитан московского «Динамо» российская волейболистка диагональная Наталия Гончарова поделилась красивой фотосессией с отдыха на испанском курорте Льорет-де-Мара.

Фото: Из личного архива Наталии Гончаровой

Фото: Из личного архива Наталии Гончаровой

Фото: Из личного архива Наталии Гончаровой

Фото: Из личного архива Наталии Гончаровой

Фото: Из личного архива Наталии Гончаровой

Фото: Из личного архива Наталии Гончаровой

36-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. Прошедший сезон стал для неё 17-м за столичную команду. В составе московского клуба она шесть раз выиграла золото чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала национальный Суперкубок. Также она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. В 2010 году ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

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