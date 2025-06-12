Россиянка Тихомирова присоединилась к Кобзарь в турецком клубе «Айдын»

21-летняя российская доигровщица Анна Тихомирова на два сезона вошла в состав турецкого волейбольного клуба «Айдын», который выступает в элитной Лиге Султанлар. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

В прошлом сезоне Тихомирова выступала за «Муром» из Высшей лиги А, а с 2021 по 2024 год – за «Тулицу», в том числе за второй состав команды. Профессиональную карьеру доигровщица начала в системе казанского «Динамо-Ак Барс».

Напомним, ранее стало известно, что в «Айдын» перешла российская связующая Виктория Кобзарь. В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в турецкой Лиге Султанлар.