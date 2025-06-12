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Российская блокирующая Елизавета Кочурина стала игроком «Сан-Джованни Мариньяно» из Италии

Российская блокирующая Елизавета Кочурина стала игроком «Сан-Джованни Мариньяно» из Италии
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22-летняя российская блокирующая Елизавета Кочурина стала игроком итальянского волейбольного клуба «Сан-Джованни Мариньяно», который впервые вышел в Серию А1. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Прошлый сезон Кочурина провела в составе турецкого клуба «Зерен Спор», за который в сезоне-2025/2026 будут выступать россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина.

До «Зерен Спор» Кочурина выступала два сезона во Франции, где играла за «Волеро Ле-Канне». Блокирующая начинала карьеру в системе казанского «Динамо-Ак Барс», вместе с которым дебютировала в Суперлиге. Она также выступала за нижегородскую «Спарту», саратовский «Протон» и «Сириус».

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