Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 12 июня

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В четверг, 12 июня, а также в ночь на 13 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 12 июня и в ночь на 13 июня мск:

Китай — Сербия — 3:0 (25:23, 25:23, 25:20);

Польша — Япония — 3:1 (27:25, 25:22, 18:25, 39:37);

Бразилия – Куба — 2:3 (25:27, 24:26, 25:21, 25:20, 13:15);

Германия — Италия — 2:3 (25:21, 25:20, 19:25, 23:25, 11:15);

Аргентина — Канада — 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:22, 15:8);

США – Иран — 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 17:15).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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