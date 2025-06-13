Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 13 июня

Сегодня, 13 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 13 июня (время — московское):

12:00. Япония — Сербия;

15:30. Нидерланды — Турция;

23:30. Болгария – Аргентина;

23:30. Украина — Куба;

3:00 14 июня. Иран — Словения;

3:00 14 июня. Франция – Италия.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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