Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 13 июня

Сегодня, 13 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 13 июня (время — московское):
12:00. Япония — Сербия;
15:30. Нидерланды — Турция;
23:30. Болгария – Аргентина;
23:30. Украина — Куба;
3:00 14 июня. Иран — Словения;
3:00 14 июня. Франция – Италия.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
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