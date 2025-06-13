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Чемпионка Европы Любушкина проведёт сезон-2025/2026 в калининградском «Локомотиве»

Чемпионка Европы Любушкина проведёт сезон-2025/2026 в калининградском «Локомотиве»
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Центральная блокирующая Екатерина Любушкина продлила контракт с калининградским «Локомотивом» на один сезон, сообщила пресс-служба волейбольного клуба.

«Любому молодому составу нужна мама. И она у нас есть! Екатерина Любушкина с нами в новом сезоне!» — говорится в сообщении.

Любушкиной 35 лет, она выступает за «Локомотив» с 2023 года. В минувшем сезоне она в шестой раз стала чемпионкой России, в первый раз — с командой из Калининграда.

Любушкина в России выступала за «Аурум», «Заречье-Одинцово», новоуренгойский «Факел», московское «Динамо» и «Тулицу». Волейболистка является чемпионкой Европы — 2015 и участницей чемпионата мира 2018 года.

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