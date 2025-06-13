Выбран талисман чемпионата России по волейболу

Барс Гром выбран талисманом чемпионата России по волейболу, сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.

Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

За работу одного из пользователей проголосовал 31% участников. Также на победу претендовали жираф Джорджи (15%), волк Вольф (27%), панда Шенг Ли (14%) и корги Вольф (13%).

В минувшем сезоне чемпионом мужской Суперлиги стал казанский «Зенит», в финале плей-офф обыгравший одноимённый клуб из Санкт-Петербурга. У женщин победу одержал калининградский «Локомотив», который в финале оказался сильнее казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

Новый сезон мужского и женского чемпионатов России стартует в сентябре.