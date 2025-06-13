Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болгария — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Выбран талисман чемпионата России по волейболу

Выбран талисман чемпионата России по волейболу
Комментарии

Барс Гром выбран талисманом чемпионата России по волейболу, сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.

Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

За работу одного из пользователей проголосовал 31% участников. Также на победу претендовали жираф Джорджи (15%), волк Вольф (27%), панда Шенг Ли (14%) и корги Вольф (13%).

В минувшем сезоне чемпионом мужской Суперлиги стал казанский «Зенит», в финале плей-офф обыгравший одноимённый клуб из Санкт-Петербурга. У женщин победу одержал калининградский «Локомотив», который в финале оказался сильнее казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

Новый сезон мужского и женского чемпионатов России стартует в сентябре.

Материалы по теме
Официально
Чемпионка Европы Любушкина проведёт сезон-2025/2026 в калининградском «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android