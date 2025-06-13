Новосибирский «Локомотив» объявил о переходе чемпиона Европы по волейболу

Чемпион Европы по волейболу 2017 года Егор Феоктистов продолжит карьеру в новосибирском «Локомотиве», сообщается на сайте клуба.

Феоктистову 31 год, он чемпион Европы — 2017 и победитель Универсиады — 2015 в составе сборной России, мастер спорта международного класса, выступает на позиции доигровщика. Феоктистов будет выступать за «Локомотив» в сезоне-2025/2026. Последним клубом волейболиста была новокуйбышевская «Нова».

Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив» Новосибирск

Также к новосибирской команде присоединился 34-летний доигровщик Александр Маркин, перешедший из кемеровского «Кузбасса». Александр — двукратный победитель Универсиад (2013, 2015).