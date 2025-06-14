Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 13 июня

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В пятницу, 13 июня, а также в ночь на 14 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 13 июня и в ночь на 14 июня мск:

Япония — Сербия — 3:0 (25:20, 25:23, 26:24);

Нидерланды — Турция — 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:23);

Болгария – Аргентина — 3:0 (25:21, 25:20, 28:26);

Украина — Куба — 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12);

Иран — Словения — 2:3 (25:17, 23:25, 18:25, 25:18, 12:15);

Франция – Италия — 3:1 (25:18, 25:22, 19:25, 26:24).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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