Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 14 июня

Сегодня, 14 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 14 июня (время — московское):

10:00. Китай — Нидерланды;

14:00. Турция — Польша;

16:00. Украина – Бразилия;

19:30. США — Словения;

23:30. Канада — Франция;

3:00 15 июня. Болгария – Германия.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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