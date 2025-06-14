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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 14 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 14 июня
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Сегодня, 14 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 14 июня (время — московское):

10:00. Китай — Нидерланды;
14:00. Турция — Польша;
16:00. Украина – Бразилия;
19:30. США — Словения;
23:30. Канада — Франция;
3:00 15 июня. Болгария – Германия.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

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