Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 14 июня

Сегодня, 14 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 14 июня (время — московское):
10:00. Китай — Нидерланды;
14:00. Турция — Польша;
16:00. Украина – Бразилия;
19:30. США — Словения;
23:30. Канада — Франция;
3:00 15 июня. Болгария – Германия.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
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