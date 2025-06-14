Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщик Иван Пискарёв перешёл из МВК МГТУ в «Кузбасс»

Доигровщик Иван Пискарёв перешёл из МВК МГТУ в «Кузбасс»
Комментарии

Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил о переходе доигровщика МВК МГТУ Ивана Пискарёва в МВК «Кузбасс».

В сезоне-2024/2025 в составе МГТУ 28-летний Пискарёв набрал 224 очка, на его счету 24 эйса, 454 приёма (52% позитивной доводки), 39% атак и 16 блоков.

МГТУ в сезоне-2024/2025 в регулярном чемпионате Суперлиги набрал 10 очков в 28 матчах и занял 15-е место — последнее без учёта снявшегося с турнира солигорского «Шахтёра», не попав в плей-офф. Кемеровчане с 38 очками заняли в регулярке девятое место и пробились в четвертьфинал Суперлиги, где уступили в двух матчах будущему чемпиону казанскому «Зениту» (0:3, 0:3).

Видео: Самый высокий волейболист России

Материалы по теме
Официально
Связующий Игорь Кобзарь вернулся в петербургский «Зенит»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android