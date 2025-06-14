Доигровщик Иван Пискарёв перешёл из МВК МГТУ в «Кузбасс»

Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил о переходе доигровщика МВК МГТУ Ивана Пискарёва в МВК «Кузбасс».

В сезоне-2024/2025 в составе МГТУ 28-летний Пискарёв набрал 224 очка, на его счету 24 эйса, 454 приёма (52% позитивной доводки), 39% атак и 16 блоков.

МГТУ в сезоне-2024/2025 в регулярном чемпионате Суперлиги набрал 10 очков в 28 матчах и занял 15-е место — последнее без учёта снявшегося с турнира солигорского «Шахтёра», не попав в плей-офф. Кемеровчане с 38 очками заняли в регулярке девятое место и пробились в четвертьфинал Суперлиги, где уступили в двух матчах будущему чемпиону казанскому «Зениту» (0:3, 0:3).

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