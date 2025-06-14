Связующий Михаил Вышников перешёл из МВК МГТУ в «Зенит-Казань»

Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил о переходе доигровщика Михаила Вышникова из МВК МГТУ в «Зенит-Казань». Рост 23-летнего игрока составляет 206 сантиметров.

МГТУ в сезоне-2024/2025 в регулярном чемпионате Суперлиги набрал 10 очков в 28 матчах и занял 15-е место — последнее без учёта снявшегося с турнира солигорского «Шахтёра», не попав в плей-офф. Казанцы стали победителями регулярного чемпионата, набрав 79 очков в 28 матчах, и завоевали чемпионское звание, пробившись в финал плей-офф Суперлиги и переиграв в нём «Зенит» из Санкт-Петербурга (0:3, 0:3).

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