Связующий Михаил Вышников перешёл из МВК МГТУ в «Зенит-Казань»
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Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил о переходе доигровщика Михаила Вышникова из МВК МГТУ в «Зенит-Казань». Рост 23-летнего игрока составляет 206 сантиметров.
МГТУ в сезоне-2024/2025 в регулярном чемпионате Суперлиги набрал 10 очков в 28 матчах и занял 15-е место — последнее без учёта снявшегося с турнира солигорского «Шахтёра», не попав в плей-офф. Казанцы стали победителями регулярного чемпионата, набрав 79 очков в 28 матчах, и завоевали чемпионское звание, пробившись в финал плей-офф Суперлиги и переиграв в нём «Зенит» из Санкт-Петербурга (0:3, 0:3).
Видео: Самый высокий волейболист России
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