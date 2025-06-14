Станислав Маслиев вернулся в «Белогорье» из турецкого «Аккуша»
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Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил о возвращении 31-летнего доигровщика Станислава Маслиева из турецкого «Аккуша» в МВК «Белогорье», за которое выступал с 2009 по 2013, с 2014 по 2015 и с 2021 по 2024 год.
В сезоне-2024/2025 Маслиев набрал 257 очков, на его счету 27 эйсов, 570 приёмов с 69% позитивной доводки и 20 блоков.
«Белогорье» в сезоне-2024/2025 в регулярном чемпионате Суперлиги набрало 64 очка в 28 матчах и заняло второе место. В плей-офф белгородцы дошли до полуфинала, где уступили в трёх матчах петербургскому «Зениту» (2:3, 2:3, 1:3).
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