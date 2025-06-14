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Семён Кривитченко вернулся из «Зенита» в новосибирский «Локомотив»

Семён Кривитченко вернулся из «Зенита» в новосибирский «Локомотив»
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Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил о переходе 30-летнего либеро Семёна Кривитченко из петербургского «Зенита» в новосибирский «Локомотив». Ранее Кривитченко выступал за железнодорожников с 2021 по 2023 год.

Петербургский «Зенит» в сезоне-2024/2025 Суперлиги набрал в регулярном чемпионате 61 очко в 28 матчах и занял пятое место, а в плей-офф вышел в финал, где проиграл «Зениту-Казань» в трёх матчах (0:3, 2:3, 0:3). Новосибирцы в регулярке стали четвёртыми с 63 очками, а в плей-офф дошли до четвертьфинала, где уступили петербургскому «Зениту» в двух матчах (2:3, 1:3).

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

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