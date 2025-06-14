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Владимир Шишкин перешёл из «Динамо-ЛО» в «Зенит»

Владимир Шишкин перешёл из «Динамо-ЛО» в «Зенит»
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Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил об переходе 35-летнего либеро «Динамо» из Ленинградской области Владимира Шишкина в петербургский «Зенит».

В прошедшем сезоне на счету Шишкина 590 приёмов, 52% позитивной и 25% отличной доводки.

«Динамо-ЛО» в сезоне-2024/2025 пробилось в полуфинал плей-офф Суперлиги, где уступило в трёх матчах будущему чемпиону казанскому «Зениту» (0:3, 0:3, 0:3), после шестого места в регулярке с 48 очками в 28 матчах. Петербургский «Зенит» после пятого места в регулярном сезоне (61 очко) вышел в финал Суперлиги, где проиграл казанцам в трёх матчах (0:3, 2:3, 0:3).

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

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