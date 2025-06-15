Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 14 июня

В пятницу, 14 июня, а также в ночь на 15 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 14 июня и в ночь на 15 июня мск:

Китай — Нидерланды — 3:1.

Турция — Польша — 0:3.

Украина – Бразилия — 2:3.

США — Словения — 1:3.

Канада — Франция — 2:3.

Болгария – Германия — 3:2.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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