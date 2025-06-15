Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 14 июня

В пятницу, 14 июня, а также в ночь на 15 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 14 июня и в ночь на 15 июня мск:
Китай — Нидерланды — 3:1.
Турция — Польша — 0:3.
Украина – Бразилия — 2:3.
США — Словения — 1:3.
Канада — Франция — 2:3.
Болгария – Германия — 3:2.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
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