Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 15 июня

Сегодня, 15 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 15 июня (время — московское):
6:30. Нидерланды — Япония.
10:00. Китай — Турция.
14:00. Польша — Сербия.
16:00. Бразилия — Словения.
18:00. Аргентина — Италия.
19:30. Украина — Иран.
21:30. Германия — Франция.
23:00. Куба — США.
01:00. 16 июня. Болгария — Канада.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
Трофеи сборной России по волейболу: