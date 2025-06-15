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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 15 июня: во сколько начала матча Сербии, Украины, Болгарии, Китая

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 15 июня
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Сегодня, 15 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 15 июня (время — московское):

6:30. Нидерланды — Япония.
10:00. Китай — Турция.
14:00. Польша — Сербия.
16:00. Бразилия — Словения.
18:00. Аргентина — Италия.
19:30. Украина — Иран.
21:30. Германия — Франция.
23:00. Куба — США.
01:00. 16 июня. Болгария — Канада.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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Трофеи сборной России по волейболу:

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