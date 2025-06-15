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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 15 июня

Сегодня, 15 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 15 июня (время — московское):

6:30. Нидерланды — Япония.

10:00. Китай — Турция.

14:00. Польша — Сербия.

16:00. Бразилия — Словения.

18:00. Аргентина — Италия.

19:30. Украина — Иран.

21:30. Германия — Франция.

23:00. Куба — США.

01:00. 16 июня. Болгария — Канада.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Трофеи сборной России по волейболу: