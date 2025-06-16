Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 15 июня

В пятницу, 15 июня, а также в ночь на 16 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 15 июня и в ночь на 16 июня мск:
Нидерланды — Япония – 0:3
Китай — Турция – 0:3
Польша — Сербия – 3:0
Бразилия — Словения – 3:0
Аргентина — Италия – 1:3
Украина — Иран – 2:3
Германия — Франция – 3:1
Куба — США – 1:3
Болгария — Канада – 0:3
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.