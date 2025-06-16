Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 15 июня

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В пятницу, 15 июня, а также в ночь на 16 июня мск в рамках мужской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 15 июня и в ночь на 16 июня мск:

Нидерланды — Япония – 0:3

Китай — Турция – 0:3

Польша — Сербия – 3:0

Бразилия — Словения – 3:0

Аргентина — Италия – 1:3

Украина — Иран – 2:3

Германия — Франция – 3:1

Куба — США – 1:3

Болгария — Канада – 0:3

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.