Новичок «Зенита-Казань» Вышников: чувствую высочайший уровень, просто смотря на раздевалку

Доигровщик Михаил Вышников поделился впечатлениями от перехода в казанский «Зенит».

23-летний волейболист перешёл в казанскую команду из МВК МГТУ.

— Какая была первая реакция, когда узнали об интересе от казанцев?

— Помню, когда был на сборах в Беларуси в прошлом году, там резервная сборная была. Алексей Игоревич Вербов был тренером. Я ему предлагал: «Третий связующий вам не нужен?» (Улыбается.) Он сказал, что не нужен. Я что-то расстроился тогда (смеётся). Потом мы условились: если узнаю, что меня на трансферный рынок выставляют, я сообщу. Если буду нужен здесь, в принципе может переход состояться. А так очень неожиданно, наверное, для меня было, что такой клуб может мной интересоваться.

— Алексей Вербов с вами лично контактировал?

— Да, мы с ним созванивались, списывались. Он мне рассказал, если я перейду, что от меня требуется, и так далее, какие условия я здесь получу. В принципе, мне всё сразу расписали, и меня это вполне устраивает.

— В футболе есть мадридский «Реал», переходя в который игроки говорят, что это ощущается по-особенному. Есть ли такое же с казанским «Зенитом»?

— Мне до сих пор, наверное, не верится, что я здесь. Пока у нас не было презентации. Но в любом случае ощущается неповторимо, особенно когда мне показали Центр волейбола. Чувствую высочайший уровень команды, даже просто смотря на раздевалку, — приводит слова Вышникова «Татар-информ».

Казанцы стали победителями регулярного чемпионата, набрав 79 очков в 28 матчах, и завоевали чемпионское звание, пробившись в финал плей-офф Суперлиги и переиграв в нём «Зенит» из Санкт-Петербурга (0:3, 0:3).