Сербка Рада Перович стала игроком «Тулицы»

24-летняя сербская связующая Рада Перович стала игроком «Тулицы». Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Перович перешла в российскую Суперлигу из итальянской «Мегабокс Валлефолья», за которую выступала в прошлом сезоне вместе с россиянкой Викторией Кобзарь. До этого связующая играла только в сербских клубах. В тульской команде Рада Перович заменит Алёну Кондрашову.

Напомним, «Тулица» завершила сезон на девятом месте в чемпионате России. В декабре 2024 года в клубе состоялись кадровые перестановки. По обоюдному согласию сторон команду покинул главный тренер Алексей Бабешин. Его место занял Алексей Лазневой.