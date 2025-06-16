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Сербка Рада Перович стала игроком «Тулицы»

Сербка Рада Перович стала игроком «Тулицы»
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24-летняя сербская связующая Рада Перович стала игроком «Тулицы». Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Перович перешла в российскую Суперлигу из итальянской «Мегабокс Валлефолья», за которую выступала в прошлом сезоне вместе с россиянкой Викторией Кобзарь. До этого связующая играла только в сербских клубах. В тульской команде Рада Перович заменит Алёну Кондрашову.

Напомним, «Тулица» завершила сезон на девятом месте в чемпионате России. В декабре 2024 года в клубе состоялись кадровые перестановки. По обоюдному согласию сторон команду покинул главный тренер Алексей Бабешин. Его место занял Алексей Лазневой.

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