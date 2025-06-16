Кубинка Талия Морено вошла в состав «Корабелки»

23-летняя кубинская диагональная Талия Морено вошла в состав петербургской «Корабелки» — новичка женской Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Прошлый сезон Морено провела в итальянской Серии А1, где выступала за «Пинероло». За свою карьеру она также успела поиграть в кубинском, тунисском, греческом и испанском чемпионатах.

Напомним, ещё одним легионером «Корабелки» стала доигровщица сборной Сербии Ванья Иванович. Предыдущие пять лет она провела в сербском клубе «Железничар», с которым в минувшем сезоне впервые выиграла чемпионат Сербии. Иванович приняла участие в матче со сборной России в рамках Кубка Первого канала.