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Вышников: казанский «Зенит» — команда, которая вообще не даёт никаких шансов

Вышников: казанский «Зенит» — команда, которая вообще не даёт никаких шансов
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Доигровщик Михаил Вышников поделился впечатлениями об игре за «Факел Ямал» в 2024 году, когда команда вышла в полуфинал Суперлиги, где встретилась с казанским «Зенитом».

— Что было в раздевалке, когда вы сумели почти всухую победить «Локомотив»?
— В основном-то никаких празднований не было, просто пару выходных дали дополнительных. И присутствовали позитивные эмоции, потому что это первый раз, когда мы попали в четвёрку. И в дальнейшем казалось, что мы можем ещё больше, пока не приехали в Казань (смеётся). Потом мы поняли, что нет, большего пока не можем.

— Далее последовал «Зенит-Казань». Как считаете, почему так вышло, что не получилось вообще ни одного матча зацепить?
— Казань — это та команда, которая вообще не даёт никаких шансов. Другие команды, например, могут расслабиться, если увидят, что соперник не очень сильный, могут второй состав выпустить и так далее. Но Казань — это не та ситуация. Они просто с первых мячей показали нам, что они с нами долго не будут задерживаться (смеётся), — приводит слова Вышникова «Татар-информ».

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