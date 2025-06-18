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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 18 июня

Сегодня, 18 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 18 июня (время — московское):

08:30. Болгария — Италия;

12:00. Таиланд — Япония;

12:30. Южная Корея — Канада;

14:00. Франция — Германия;

15:30. Чехия– Китай;

16:00. Бельгия — Бразилия;

17:30. Нидерланды – Польша;

19:30. Доминиканская Республика – Турция;

21:00. Сербия – США.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.