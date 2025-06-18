Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 18 июня
Сегодня, 18 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня.
Права на трансляцию женского турнира волейбольной Лиги наций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 18 июня (время — московское):
- 08:30. Болгария — Италия;
- 12:00. Таиланд — Япония;
- 12:30. Южная Корея — Канада;
- 14:00. Франция — Германия;
- 15:30. Чехия– Китай;
- 16:00. Бельгия — Бразилия;
- 17:30. Нидерланды – Польша;
- 19:30. Доминиканская Республика – Турция;
- 21:00. Сербия – США.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
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