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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 18 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 18 июня
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Сегодня, 18 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня.

Права на трансляцию женского турнира волейбольной Лиги наций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 18 июня (время — московское):

  • 08:30. Болгария — Италия;
  • 12:00. Таиланд — Япония;
  • 12:30. Южная Корея — Канада;
  • 14:00. Франция — Германия;
  • 15:30. Чехия– Китай;
  • 16:00. Бельгия — Бразилия;
  • 17:30. Нидерланды – Польша;
  • 19:30. Доминиканская Республика – Турция;
  • 21:00. Сербия – США.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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