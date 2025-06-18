Ирина Филиштинская рассказала, почему покинула «Локомотив» после «золотого» сезона

Российская волейболистка связующая Ирина Филиштинская объяснила, почему приняла решение уйти из калининградского «Локомотива» после сезона-2024/2025.

«Решение о переходе в «Корабелку» было принято ещё до того, как мы стали чемпионами. Всё было заранее оговорено. С «Локомотивом» велись разговоры, но конкретного предложения так и не последовало. Я рада, что получилось выиграть чемпионат и Кубок России вместе с «Локо». И, конечно, я благодарна калининградскому клубу за четыре совместных сезона.

Я хотела продолжить свою карьеру в «Локомотиве», но конкретное предложение остаться поступило тогда, когда я уже дала согласие другой команде. Это и повлияло на моё решение сменить клуб», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.