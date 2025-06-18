«Удивительное, но приятное предложение». Филиштинская — о возвращении в сборную России

Связующая Ирина Филиштинская высказалась о возвращении в стан женской сборной России. 31 мая команда провела игру в рамках Кубка Первого канала — 2025 со сборной Сербии, одержав победу со счётом 3:2.

«Это было удивительное, но в то же время приятное предложение. Особенно после такого сезона, и вообще после нескольких удивительных лет в «Локомотиве». И мне так понравилась атмосфера, которая сейчас была в национальной команде. Интересно было работать с тренерским штабом. Мы прям сразу сошлись с девчонками, можно сказать, сконнектились. Поэтому и проблем никаких не возникло. Девчонки со своей стороны так уважительно отнеслись ко мне, и мне самой было интересно с молодыми. Особенно с теми, кто играет в Европе. У них совершенно другая игровая ментальность», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.