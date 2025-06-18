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Филиштинская: слышать российский гимн в другой стране — это приятно, аж до мурашек

Филиштинская: слышать российский гимн в другой стране — это приятно, аж до мурашек
Илина Филиштинская
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Российская волейболистка Ирина Филиштинская прокомментировала участие в первом международном турнире с 2022 года в Сербии. Сборная России выступала со своим флагом и гимном в рамках Кубка Первого канала — 2025.

«Понятно, что в российском чемпионате мы тоже слушаем гимн перед каждой игрой, но на международном уровне это совсем другие эмоции. Даже сам вызов в сборную был для меня как ностальгия по тому времени, когда мы раньше ездили за границу и много играли в различных турнирах и матчах. В нынешних реалиях услышать российский гимн в другой стране – это настолько приятно, что аж до мурашек по телу», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Встреча женских сборных России и Сербии завершилась со счётом 3:2 в пользу россиянок.

Кубок Первого канала . Финал
31 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Сербия (ж)
Окончен
2 : 3
Россия (ж)
Сербия (ж): Дангубич, Осмаич, Ранкович, Миркович, Куртагич, Алексич, Узелац, Егдич, Миленкович, Зеленович, Чаич, Киров, Букилиц, Перович, Гочанин, Миятович, Иванович
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Лазарева, Федоровцева, Бровкина, Суворова, Пушина, Филиштинская, Воронкова, Толок, Подкопаева, Гатина
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