Филиштинская: слышать российский гимн в другой стране — это приятно, аж до мурашек

Российская волейболистка Ирина Филиштинская прокомментировала участие в первом международном турнире с 2022 года в Сербии. Сборная России выступала со своим флагом и гимном в рамках Кубка Первого канала — 2025.

«Понятно, что в российском чемпионате мы тоже слушаем гимн перед каждой игрой, но на международном уровне это совсем другие эмоции. Даже сам вызов в сборную был для меня как ностальгия по тому времени, когда мы раньше ездили за границу и много играли в различных турнирах и матчах. В нынешних реалиях услышать российский гимн в другой стране – это настолько приятно, что аж до мурашек по телу», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Встреча женских сборных России и Сербии завершилась со счётом 3:2 в пользу россиянок.