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Ирина Филиштинская рассказала, как люди в Сербии реагировали на сборную России

Ирина Филиштинская рассказала, как люди в Сербии реагировали на сборную России
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Связующая сборной России Ирина Филиштинская рассказала, как реагировали жители Сербии на игроков сборной России.

«Люди очень дружелюбные. Причём они болели как за Сербию, так и за нас. И в гостинице, и на улице все были доброжелательно к нам настроены и только хорошо отзывались о России», – сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее женская сборная России приняла участие в розыгрыше Кубка Первого канала, который проходил в Белграде. В рамках турнира россиянки сыграли со сборной Сербии и одержали победу в матче со счётом 3:2.

Для женской сборной России под руководством Константина Ушакова игра с сербскими волейболистками была крайне важна, ведь это первый серьёзный матч на международном уровне за последние годы. До бана россиянки последний раз выступали осенью 2021-го, когда проходил чемпионат Европы.

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