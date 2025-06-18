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Филиштинская: многие страны ждут, чтобы наконец-то сыграть с Россией

Филиштинская: многие страны ждут, чтобы наконец-то сыграть с Россией
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Связующая сборной России Ирина Филиштинская поделилась мнением о том, насколько сборные других стран хотят сыграть против российской команды.

«Сборные очень ждут, когда нашу команду допустят до официальных соревнований. Говорят, что играть с Россией очень интересно, очень высокая конкуренция. Сейчас, после смены поколений, у нас пришли молодые девчонки, очень перспективные и талантливые. Это показывают игры в клубах, за которые они выступают. Несмотря на такой долгий перерыв в международных матчах, они показали, что у них высокий уровень. Поэтому многие страны ждут, чтобы наконец-то сыграть с Россией. Хотелось бы, чтобы всё-таки спорт оставался вне политики и командные виды спорта допустили уже до международных соревнований», – сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее женская сборная России приняла участие в розыгрыше Кубка Первого канала, который проходил в Белграде. Для женской сборной России игра с сербскими волейболистками стала первым серьёзным матчем на международном уровне за последние годы. Последним международным турниром, в котором принимали участие россиянки, был чемпионат Европы — 2021.

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