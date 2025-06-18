«Сначала, конечно, нервничали». Ирина Филиштинская — о матче против сборной Сербии

Связующая сборной России Ирина Филиштинская рассказала, какие ощущения испытывала команда во время проведения Кубка Первого канала в сербском Белграде.

«Всё было здорово, всё понравилось. Мы классно провели время, получили удовольствие от общения друг с другом, и от того, что происходило вокруг. Я имею в виду атмосферу. Плюс ещё и Кубок Первого канала удалось выиграть. Всё так хорошо сложилось, несмотря на то что матч был тяжёлым. Сначала, конечно, нервничали, потому что давно не выступали на таком уровне. Но потом смогли вернуться в игру и поняли, что нужно дожимать соперника и показывать себя. Как говорится, чтоб не упасть в грязь лицом», – сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, 31 мая женская сборная России приняла участие в розыгрыше Кубка Первого канала, который проходил в Белграде. В рамках турнира россиянки сыграли со сборной Сербии и одержали победу в матче со счётом 3:2.