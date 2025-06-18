Диагональная Руссу вошла в состав «Ленинградки»

26-летняя диагональная Виктория Руссу вошла в состав «Ленинградки» из Санкт-Петербурга. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.

В сезоне-2024/2025 она выступала за челябинский «Динамо-Метар», в который перешла из французского «Волеро Ле-Канне». Ранее российская волейболистка играла за такие клубы, как «Омичка», «Заречье-Одинцово», «Протон». С 2021 по 2023 год выступала за румынский «Альба-Блаж». В 2019 году провела пять матчей за основную сборную России.

Руссу — двукратная чемпионка (2022, 2023) и обладательница Суперкубка Румынии (2021), победительница Суперкубка Франции (2023), финалистка розыгрыша Кубка ЕКВ (2023). В составе сборной России — чемпионка Европы среди молодёжных команд (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2017).