Женский волейбольный клуб «Корабелка» примет участие в международном турнире во Вьетнаме

С 28 июня по 5 июля во Вьетнаме пройдёт 19-й международный женский волейбольный турнир VTV Cup 2025. В соревнованиях примет участие новичок женской волейбольной PARI Суперлиги санкт-петербургская «Корабелка». Команда из Санкт-Петербурга является действующим победителем турнира.

«В прошлом сезоне мы были самыми юными участниками турнира. Мы всем говорили: едем учиться играть в быстрый азиатский волейбол. Удалось победить, но удержать титул сложнее. Представлять Россию на международном турнире – большая честь, приложим все усилия для этого. Турнир для нас важен со всех сторон: это и часть подготовки к историческому сезону, и определённый международный уровень, и опыт для молодых волейболисток», — приводит слова спортивного директора «Корабелки» Евгения Конягина сайт Всероссийской федерации волейбола.

В прошлом году команда под руководством главного тренера Светланы Сафроновой на турнире во Вьетнаме одержала победу над соперницами из Японии, Китая, Китайского Тайбэя, Филиппин, Казахстана и Вьетнама.

«Корабелка» — победитель Высшей лиги «А» в двух последних сезонах.