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Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 18 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 18 июня
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В среду, 18 июня, продолжились матчи группового этапа Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Волейбол. Лига наций — 2025. Групповой этап. Женщины:

  • Болгария — Италия — 3:1;
  • Таиланд — Япония — 2:3;
  • Южная Корея — Канада — 3:2;
  • Франция — Германия — 2:3;
  • Чехия — Китай — 1:3;
  • Бельгия — Бразилия — 1:3;
  • Нидерланды — Польша — 2:3;
  • Доминиканская Республика — Турция — 0:3;
  • Сербия — США — 2:3.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Турнирная таблица Лиги наций — 2025
Календарь Лиги наций — 2025
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Новости. Волейбол
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