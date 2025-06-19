Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 18 июня
Поделиться
В среду, 18 июня, продолжились матчи группового этапа Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.
Волейбол. Лига наций — 2025. Групповой этап. Женщины:
- Болгария — Италия — 3:1;
- Таиланд — Япония — 2:3;
- Южная Корея — Канада — 3:2;
- Франция — Германия — 2:3;
- Чехия — Китай — 1:3;
- Бельгия — Бразилия — 1:3;
- Нидерланды — Польша — 2:3;
- Доминиканская Республика — Турция — 0:3;
- Сербия — США — 2:3.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.
Комментарии
- 19 июня 2025
-
00:30
- 18 июня 2025
-
18:54
-
17:43
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
06:00
- 16 июня 2025
-
23:47
-
20:10
-
19:35Сербка Рада Перович стала игроком «Тулицы» Официально
-
16:04
-
02:55
- 15 июня 2025
-
09:30
-
06:00
-
05:30
- 14 июня 2025
-
11:50
-
11:05
-
10:45
-
10:18
-
10:02
-
07:00
-
05:27
- 13 июня 2025
-
12:47
-
12:29
-
11:44
-
09:00
-
05:21
- 12 июня 2025
-
18:40
-
18:15
-
14:24
-
09:30
-
09:00