Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 18 июня

В среду, 18 июня, продолжились матчи группового этапа Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Волейбол. Лига наций — 2025. Групповой этап. Женщины:

Болгария — Италия — 3:1;

Таиланд — Япония — 2:3;

Южная Корея — Канада — 3:2;

Франция — Германия — 2:3;

Чехия — Китай — 1:3;

Бельгия — Бразилия — 1:3;

Нидерланды — Польша — 2:3;

Доминиканская Республика — Турция — 0:3;

Сербия — США — 2:3.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.