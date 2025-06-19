Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 19 июня

Сегодня, 19 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 19 июня (время — московское):
12:00. Таиланд — Италия;
15:30. Болгария — Китай;
16:00. Бельгия — Доминиканская Республика;
17:30. США — Польша;
19:30. Канада — Турция;
21:00. Германия — Сербия.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
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