Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 19 июня

Сегодня, 19 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 19 июня (время — московское):

12:00. Таиланд — Италия;

15:30. Болгария — Китай;

16:00. Бельгия — Доминиканская Республика;

17:30. США — Польша;

19:30. Канада — Турция;

21:00. Германия — Сербия.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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