Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Тулица» подписала кубинскую диагональную Далилу Палму

«Тулица» подписала кубинскую диагональную Далилу Палму
Комментарии

25-летняя кубинская диагональная Далила Палма вошла в состав женского волейбольного клуба «Тулица». Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-служба команды.

В российскую Суперлигу кубинка перешла из турецкой Лиги 1, где по одному сезону провела в «Буюкшехире» и «Илбанке». С 2021 по 2023 год Палма выступала за швейцарский «Волеро Цюрих». С 2019 по 2021 год она играла за французские «Волеро Ле-Канне» и «Олимпик Мугинс». Свою карьеру спортсменка начала в кубинском «Сьенфуэгос».

Напомним, ранее пресс-служба тульского клуба сообщила, что в состав команды вошла 24-летняя сербская связующая Рада Перович.

Материалы по теме
Официально
Сербка Рада Перович стала игроком «Тулицы»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android