«Тулица» подписала кубинскую диагональную Далилу Палму

25-летняя кубинская диагональная Далила Палма вошла в состав женского волейбольного клуба «Тулица». Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-служба команды.

В российскую Суперлигу кубинка перешла из турецкой Лиги 1, где по одному сезону провела в «Буюкшехире» и «Илбанке». С 2021 по 2023 год Палма выступала за швейцарский «Волеро Цюрих». С 2019 по 2021 год она играла за французские «Волеро Ле-Канне» и «Олимпик Мугинс». Свою карьеру спортсменка начала в кубинском «Сьенфуэгос».

Напомним, ранее пресс-служба тульского клуба сообщила, что в состав команды вошла 24-летняя сербская связующая Рада Перович.