Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 19 июня
В четверг, 19 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.
Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 19 июня:
- Таиланд — Италия — 0:3;
- Болгария — Китай — 2:3;
- Бельгия — Доминиканская Республика — 0:3;
- США — Польша — 1:3;
- Канада — Турция — 0:3;
- Германия — Сербия — 3:1.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии. Российские волейболистки в турнире не участвуют.
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