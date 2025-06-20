Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 19 июня

В четверг, 19 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 19 июня:

Таиланд — Италия — 0:3;

Болгария — Китай — 2:3;

Бельгия — Доминиканская Республика — 0:3;

США — Польша — 1:3;

Канада — Турция — 0:3;

Германия — Сербия — 3:1.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии. Российские волейболистки в турнире не участвуют.