Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 19 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 19 июня
Комментарии

В четверг, 19 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 19 июня:

  • Таиланд — Италия — 0:3;
  • Болгария — Китай — 2:3;
  • Бельгия — Доминиканская Республика — 0:3;
  • США — Польша — 1:3;
  • Канада — Турция — 0:3;
  • Германия — Сербия — 3:1.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии. Российские волейболистки в турнире не участвуют.

Материалы по теме
Самый громкий трансфер лета?! Ирина Филиштинская рассказала, почему покинула «Локомотив»
Эксклюзив
Самый громкий трансфер лета?! Ирина Филиштинская рассказала, почему покинула «Локомотив»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android