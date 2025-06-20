Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 20 июня

Сегодня, 20 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 20 июня (время — московское):

12:00. Болгария — Чехия;

15:30. Япония — Италия;

16:00. Южная Корея — Бельгия;

17:30. Франция — Нидерланды;

19:30. Канада — Бразилия;

21:00. Германия — Польша.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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