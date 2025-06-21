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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 20 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 20 июня
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В пятницу, 20 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 20 июня:

  • Болгария — Чехия — 0:3;
  • Япония — Италия — 2:3;
  • Южная Корея — Бельгия — 1:3;
  • Франция — Нидерланды — 3:0;
  • Канада — Бразилия — 0:3;
  • Германия — Польша — 0:3.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии. Российские волейболистки в турнире не участвуют.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций
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