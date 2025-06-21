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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 21 июня

Сегодня, 21 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 21 июня (время — московское):

11:30. Чехия — Таиланд;

15:00. Япония — Китай;

16:00. Доминиканская Республика — Бразилия;

17:30. Нидерланды — США;

19:30. Южная Корея — Турция;

21:00. Франция — Сербия.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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