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17:30 Мск
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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 21 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 21 июня
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Сегодня, 21 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 21 июня (время — московское):

11:30. Чехия — Таиланд;
15:00. Япония — Китай;
16:00. Доминиканская Республика — Бразилия;
17:30. Нидерланды — США;
19:30. Южная Корея — Турция;
21:00. Франция — Сербия.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)

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