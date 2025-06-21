Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 21 июня

Сегодня, 21 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами девятого игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 21 июня:

Чехия — Таиланд — 3:0;

Япония — Китай — 1:3;

Доминиканская Республика — Бразилия — 0:3;

Нидерланды — США — 0:3;

Южная Корея — Турция — 0:3;

Франция — Сербия — 3:2.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии. Российские волейболистки в турнире не участвуют.