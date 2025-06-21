Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 21 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 21 июня
Комментарии

Сегодня, 21 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами девятого игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 21 июня:

Чехия — Таиланд — 3:0;

Япония — Китай — 1:3;

Доминиканская Республика — Бразилия — 0:3;

Нидерланды — США — 0:3;

Южная Корея — Турция — 0:3;

Франция — Сербия — 3:2.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии. Российские волейболистки в турнире не участвуют.

Материалы по теме
В волейбольной Суперлиге будет новая команда. Поговорили о «Корабелке» с её тренером
Эксклюзив
В волейбольной Суперлиге будет новая команда. Поговорили о «Корабелке» с её тренером
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android