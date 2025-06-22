Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 22 июня
Сегодня, 22 июня, продолжается розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием десятого игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 22 июня (время — московское):
- 8:00. Болгария — Таиланд;
- 11:30. Чехия — Япония;
- 12:30. Бельгия — Канада;
- 14:00. Германия — Нидерланды;
- 15:00. Китай — Италия;
- 16:00. Южная Корея — Доминиканская Республика;
- 17:30. Франция — США;
- 19:30. Турция — Бразилия;
- 21:00. Сербия — Польша.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
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