Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 22 июня

Сегодня, 22 июня, продолжается розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием десятого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 22 июня (время — московское):

8:00. Болгария — Таиланд;

11:30. Чехия — Япония;

12:30. Бельгия — Канада;

14:00. Германия — Нидерланды;

15:00. Китай — Италия;

16:00. Южная Корея — Доминиканская Республика;

17:30. Франция — США;

19:30. Турция — Бразилия;

21:00. Сербия — Польша.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.