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19:30 Мск
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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 22 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 22 июня
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Сегодня, 22 июня, продолжается розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием десятого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 22 июня (время — московское):

  • 8:00. Болгария — Таиланд;
  • 11:30. Чехия — Япония;
  • 12:30. Бельгия — Канада;
  • 14:00. Германия — Нидерланды;
  • 15:00. Китай — Италия;
  • 16:00. Южная Корея — Доминиканская Республика;
  • 17:30. Франция — США;
  • 19:30. Турция — Бразилия;
  • 21:00. Сербия — Польша.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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