«Не сделал даже 30-40%». Абаев — о желании вернуться в Италию

Связующий «Зенита-Казань» Константин Абаев рассказал, почему решил вернуться в российскую Суперлигу и хочет ли в будущем вновь сыграть в итальянском чемпионате.

«Места в топ-6 команд уже были заняты. А спускаться ниже – там уже туго с организацией, с деньгами. Я и так, уезжая в Италию, упал в деньгах в два раза. Но если бы меня спросили, вернусь ли я ещё в Италию, я бы ответил, что, скорее всего, да. Это не закрытый гештальт. Не знаю, в какой момент, но я хотел бы попробовать ещё раз. Потому что сейчас не сделал даже 30–40% того, что хотел сделать, что я могу сделать, и что надо было сделать», – рассказал Абаев в интервью YouTube-каналу «Фанат волейбола».