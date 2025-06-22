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Связующий «Зенита-Казань» Константин Абаев рассказал, чему научился в Италии

Связующий «Зенита-Казань» Константин Абаев рассказал, чему научился в Италии
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26-летний связующий «Зенита-Казань» Константин Абаев рассказал, какие навыки он усовершенствовал, выступая за итальянскую «Верону».

«Я в любом случае получил какое-то развитие. Потому что смотрел, как люди играют в абсолютно другой волейбол. Я посмотрел, как люди мыслят, как они разбирают соперников, как они перемещаются на блоке, что у них в голове во время игры. И это большой опыт.

Плюс были моменты, когда мог поработать над техникой. В частности, сильно менял передачу во вторую зону. Та точка, откуда у меня вылетает мяч, не подходила для взвешенной передачи в два. У нас и с Илюхой Казаченковым были проблемы, и с Кейта поначалу было тяжело. Мне пришлось менять немного выход, положение рук, положение кистей, чтобы дать более взвешенную траекторию в два. Над этим много работал», – рассказал Абаев в интервью YouTube-каналу «Фанат волейбола».

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