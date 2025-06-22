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«Переобулся». Абаев — о выборе между «Локомотивом» и «Зенитом-Казань»

«Переобулся». Абаев — о выборе между «Локомотивом» и «Зенитом-Казань»
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Связующий Константин Абаев, который ранее говорил о том, что не видит себя ни в каком из российских клубов, кроме «Локомотива», объяснил, почему решил выступать за «Зенит-Казань».

«Переобулся. Но, как говорится, кто не переобувает, у того воняют ноги. Я сейчас просто немного изменился, в голове чуть поменялся. Выбрал себя. Мне не так важно мнение окружающих, я больше переживаю за себя и за свою карьеру. Я хотел вернуться в «Локомотив», очень хотел. У меня была эта возможность, мы вели переговоры, но не сошлись на моментах состава, какого-то видения. Но я с трепетом отношусь к «Локомотиву», мы в хороших отношениях. Я понимаю, что Пламен дал мне, наверное, 95% от того, что он мне мог дать. И я ему за это очень сильно благодарен.

Сейчас буду работать с Алексеем Вербовым. Я понимаю, что с ним я могу добавить. Для связующего важен опыт, и мне его надо получать. Я уверен, что не разочаруюсь от работы с Вербовым. Я наслышан, что он классный психолог. Мы созванивались много раз в течение сезона. До подписания, после подписания. Мне нравится его видение. Человек любит развитие и прогресс, постоянно учится, ищет что-то новое, новые вызовы», – рассказал Абаев в интервью YouTube-каналу «Фанат волейбола».

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