Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 22 июня
Сегодня, 22 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 10-го игрового дня.
Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 22 июня:
- Болгария — Таиланд — 3:2;
- Чехия — Япония — 0:3;
- Бельгия — Канада — 3:2;
- Германия — Нидерланды — 2:3;
- Китай — Италия — 0:3;
- Южная Корея — Доминиканская Республика — 2:3;
- Франция — США — 2:3;
- Турция — Бразилия — 1:3;
- Сербия — Польша — 1:3.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
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