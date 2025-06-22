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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 22 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 22 июня
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Сегодня, 22 июня, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 10-го игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 22 июня:

  • Болгария — Таиланд — 3:2;
  • Чехия — Япония — 0:3;
  • Бельгия — Канада — 3:2;
  • Германия — Нидерланды — 2:3;
  • Китай — Италия — 0:3;
  • Южная Корея — Доминиканская Республика — 2:3;
  • Франция — США — 2:3;
  • Турция — Бразилия — 1:3;
  • Сербия — Польша — 1:3.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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