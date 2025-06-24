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Блокирующая Полина Беликова перешла в калининградский «Локомотив»

Блокирующая Полина Беликова перешла в калининградский «Локомотив»
Полина Беликова
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Волейболистка Полина Беликова перешла в калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив». Об этом пресс-служба команды сообщила на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне российская доигровщица выступала в составе «Тулицы», вместе с которым заняла девятое место в предварительном этапе. До этого она также представляла «Протон» из Саратова и «Северянку» из Череповца.

Ранее трёхкратная чемпионка России и обладательница Кубка России, либеро Виктория Трофименко перешла из калининградского «Локомотива», за который выступала семь лет, в саратовский «Протон». Об этом сообщила пресс-служба «Протона» в социальных сетях.

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